Между российскими и белорусскими военными отмечаются неединичные случаи конфликтов - Генштаб

КИЕВ. 22 октября. УНН. Между российскими и белорусскими военными отмечаются неединичные случаи конфликтов на фоне национальной принадлежности и вызывающего отношения россиян к белорусам. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В Генштабе отметили, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Продолжается развертывание совместной региональной группировки войск российской федерации и республики беларусь. В течение суток авиация противника осуществляла учебно-тренировочные полеты в воздушном пространстве беларуси.

Цитата

"По имеющейся информации, между российскими и белорусскими военными отмечаются неединичные случаи конфликтов на фоне национальной принадлежности и вызывающего отношения россиян к белорусам", - говорится в сообщении.

Напомним

ВСУ обратились к армии и народу беларуси с призывом не выполнять приказы руководства и не вступать в войну против Украины.