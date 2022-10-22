Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
11430

Между российскими и белорусскими военными отмечаются неединичные случаи конфликтов - Генштаб

Между российскими и белорусскими военными отмечаются неединичные случаи конфликтов - Генштаб

КИЕВ. 22 октября. УНН. Между российскими и белорусскими военными отмечаются неединичные случаи конфликтов на фоне национальной принадлежности и вызывающего отношения россиян к белорусам. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В Генштабе отметили, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Продолжается развертывание совместной региональной группировки войск российской федерации и республики беларусь. В течение суток авиация противника осуществляла учебно-тренировочные полеты в воздушном пространстве беларуси.

Цитата

"По имеющейся информации, между российскими и белорусскими военными отмечаются неединичные случаи конфликтов на фоне национальной принадлежности и вызывающего отношения россиян к белорусам", - говорится в сообщении.

Напомним 

ВСУ обратились к армии и народу беларуси с призывом не выполнять приказы руководства и не вступать в войну против Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Беларусь, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.