Новости: Криминал и ЧП
22 октября 2022, 08:24 • Юлиана Росковинская • 5475
Глава Черниговской ОВА предупредил об угрозе ракетного удара
КИЕВ. 22 октября. УНН. Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус предупредил об угрозе вражеского ракетного удара. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.
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"Внимание! Угроза ракетного удара!", - отметил он.
Добавим
Сейчас воздушная тревога объявлена на всей территории Украины кроме временно оккупированного Крыма. Украинцев призывают находиться в укрытиях.
Источник: УНН
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