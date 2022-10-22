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Новости: Криминал и ЧП
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Глава Черниговской ОВА предупредил об угрозе ракетного удара

Глава Черниговской ОВА предупредил об угрозе ракетного удара

КИЕВ. 22 октября. УНН. Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус предупредил об угрозе вражеского ракетного удара. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Внимание! Угроза ракетного удара!", - отметил он.

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Сейчас воздушная тревога объявлена на всей территории Украины кроме временно оккупированного Крыма. Украинцев призывают находиться в укрытиях.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией
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