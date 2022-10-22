Глава Черниговской ОВА предупредил об угрозе ракетного удара

КИЕВ. 22 октября. УНН. Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус предупредил об угрозе вражеского ракетного удара. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

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"Внимание! Угроза ракетного удара!", - отметил он.

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Сейчас воздушная тревога объявлена на всей территории Украины кроме временно оккупированного Крыма. Украинцев призывают находиться в укрытиях.