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Донецкая область: россияне убили трех мирных жителей, еще 10 человек получили ранения

Донецкая область: россияне убили трех мирных жителей, еще 10 человек получили ранения

КИЕВ. 22 октября. УНН. За 21 октября российские оккупанты убили трех мирных жителей Донетчины, еще 10 человек получили ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.

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"За 21 октября россияне убили 3 мирных жителей Донетчины — в Бахмуте. Еще 10 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Кириленко также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним 

За 20 октября российские оккупанты убили двух мирных жителей Донетчины, еще один человек за вчера получил ранения.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Украина, война с Россией
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