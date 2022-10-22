Новости: Криминал и ЧП
22 октября 2022, 08:47 • Юлиана Росковинская • 15405
В Киевской области работает ПВО
КИЕВ. 22 октября. УНН. В Киевской области работает ПВО. Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба призвал людей находиться в укрытиях, передает УНН.
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"Жители Киевщины! Находитесь в укрытиях. В области работает ПВО. Помните о запрете на фото- и видеофиксацию работы противовоздушной обороны, вражеских объектов и их падения. Берегите себя и сохраняйте спокойствие!", - отметил он.
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Сейчас воздушная тревога объявлена на всей территории Украины кроме временно оккупированного Крыма. Украинцев призывают находиться в укрытиях.
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Источник: УНН
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