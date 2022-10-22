Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
15405

В Киевской области работает ПВО

В Киевской области работает ПВО

КИЕВ. 22 октября. УНН. В Киевской области работает ПВО. Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба призвал людей находиться в укрытиях, передает УНН.

Цитата

"Жители Киевщины! Находитесь в укрытиях. В области работает ПВО. Помните о запрете на фото- и видеофиксацию работы противовоздушной обороны, вражеских объектов и их падения. Берегите себя и сохраняйте спокойствие!", - отметил он.

Дополнение 

Сейчас воздушная тревога объявлена на всей территории Украины кроме временно оккупированного Крыма. Украинцев призывают находиться в укрытиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава Черниговской ОВА предупредил об угрозе ракетного удара

Источник: УНН
Теги: Украина, Киевская область, война с Россией
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.