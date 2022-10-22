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Силы ПВО ночью уничтожили 10 беспилотников над Николаевской областью и один над Кировоградской

Силы ПВО ночью уничтожили 10 беспилотников над Николаевской областью и один над Кировоградской

КИЕВ. 22 октября. УНН. Ночью силами противовоздушной обороны уничтожено 10 ударных беспилотников над Николаевской областью и один над Кировоградской областью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

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"Враг продолжает терроризировать регионы Украины атаками дронов-камикадзе! Ночью, во время массированного удара по южным регионам, силами противовоздушной обороны уничтожено 10 ударных беспилотников над Николаевщиной и еще 1 над Кировоградщиной", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в ОК "Юг" отметили, что по одному из объектов критической инфраструктуры Черкасской области нанесен удар.

Спасательные службы продолжают тушение пожара.

Добавим 

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщал, что российские военные атаковали Черкасскую область.

Источник: УНН
Теги: ПВО, Украина, война с Россией
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