Новости: Криминал и ЧП
22 октября 2022, 09:14 • Варвара Крат • 16995
Рашисты наносят ракетные атаки по западным областям
КИЕВ. 22 октября. УНН. Председатель Закарпатской ОГА Виктор Микита сообщил, что враг выпустил ракеты по соседним областям, информирует УНН.
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«Террористы бомбят соседние с Закарпатьем области!!! Ракеты в воздухе, продолжайте находиться в укрытиях!», – сообщил Микита.
Напомним
Сейчас воздушная тревога объявлена на всей территории Украины кроме временно оккупированного Крыма. Украинцев призывают находиться в укрытиях.
В Киевской области работает ПВО. Председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба призвал людей находиться в укрытиях.
Источник: УНН
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