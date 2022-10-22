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Новости: Криминал и ЧП
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Рашисты наносят ракетные атаки по западным областям

Рашисты наносят ракетные атаки по западным областям

КИЕВ. 22 октября. УНН. Председатель Закарпатской ОГА Виктор Микита сообщил, что враг выпустил ракеты по соседним областям, информирует УНН.

Цитата

«Террористы бомбят соседние с Закарпатьем области!!! Ракеты в воздухе, продолжайте находиться в укрытиях!», – сообщил Микита.

Напомним

Сейчас воздушная тревога объявлена на всей территории Украины кроме временно оккупированного Крыма. Украинцев призывают находиться в укрытиях.

В Киевской области работает ПВО. Председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба призвал людей находиться в укрытиях.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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