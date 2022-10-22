Новости: Криминал и ЧП
22 октября 2022, 09:25 • Тоня Туманова • 15225
Луцк и Хмельницкий под обстрелами: в соцсетях сообщают, что в городах частично исчез свет
КИЕВ. 22 октября. УНН. Рашисты атакуют Луцк и Хмельницкий. Как сообщают в социальных сетях - в городах частично исчез свет, передает УНН.
Детали
По данным социальных сетей, в Луцке и Хмельницком прогремели взрывы.
Сейчас города частично обесточены. Очевидцы сообщают, что есть проблемы со связью и водоснабжением в Луцке.
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Источник: УНН
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