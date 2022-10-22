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Луцк и Хмельницкий под обстрелами: в соцсетях сообщают, что в городах частично исчез свет

Луцк и Хмельницкий под обстрелами: в соцсетях сообщают, что в городах частично исчез свет

КИЕВ. 22 октября. УНН. Рашисты атакуют Луцк и Хмельницкий. Как сообщают в социальных сетях - в городах частично исчез свет, передает УНН.

Детали

По данным социальных сетей, в Луцке и Хмельницком прогремели взрывы.

Сейчас города частично обесточены. Очевидцы сообщают, что есть проблемы со связью и водоснабжением в Луцке.

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Добавим

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Источник: УНН
Теги: Украина, Луцк и Волынь, Хмельницкий и Хмельницкая область
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