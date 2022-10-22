ПВО сработало во Львовской и Черновицкой областях

КИЕВ. 22 октября. УНН. В Черновицкой и Львовской областях сообщают о работе ПВО, передает УНН со ссылкой на сообщение глав ОГА.

Детали

Как сообщил председатель Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк, над Днестровским районом Черновицкой области самолет ВСУ сбил ракету, которая упала в озеро.

"Повреждений объектов и домов граждан нет. Продолжается воздушная тревога, оставайтесь в укрытиях!" - записал глава ОГА.

Добавим

Во Львовской области тоже работала ПВО, сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

"Детали позже. Оставайтесь в укрытиях!" - написал он в Telegram.

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