Новости: Криминал и ЧП
22 октября 2022, 09:36 • Тоня Туманова • 8145
ПВО сработало во Львовской и Черновицкой областях
КИЕВ. 22 октября. УНН. В Черновицкой и Львовской областях сообщают о работе ПВО, передает УНН со ссылкой на сообщение глав ОГА.
Детали
Как сообщил председатель Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк, над Днестровским районом Черновицкой области самолет ВСУ сбил ракету, которая упала в озеро.
"Повреждений объектов и домов граждан нет. Продолжается воздушная тревога, оставайтесь в укрытиях!" - записал глава ОГА.
Добавим
Во Львовской области тоже работала ПВО, сообщил глава ОВА Максим Козицкий.
"Детали позже. Оставайтесь в укрытиях!" - написал он в Telegram.
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Источник: УНН
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