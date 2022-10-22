Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
8145

ПВО сработало во Львовской и Черновицкой областях

ПВО сработало во Львовской и Черновицкой областях

КИЕВ. 22 октября. УНН. В Черновицкой и Львовской областях сообщают о работе ПВО, передает УНН со ссылкой на сообщение глав ОГА.

Детали

Как сообщил председатель Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк, над Днестровским районом Черновицкой области самолет ВСУ сбил ракету, которая упала в озеро.

"Повреждений объектов и домов граждан нет. Продолжается воздушная тревога, оставайтесь в укрытиях!" - записал глава ОГА.

Добавим

Во Львовской области тоже работала ПВО, сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

"Детали позже. Оставайтесь в укрытиях!" - написал он в Telegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луцк и Хмельницкий под обстрелами: в соцсетях сообщают, что в городах частично пропал свет

Источник: УНН
Теги: Украина, Луцк и Волынь, Хмельницкий и Хмельницкая область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.