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Ровенская область: есть попадания вражескими ракетами

Ровенская область: есть попадания вражескими ракетами

КИЕВ. 22 октября. УНН. Председатель Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что в области есть попадания вражескими ракетами, передает УНН.

Цитата

«Друзья, есть попадание. Подчеркиваю, не выкладывайте в сеть видео и фото. Ждите официальной информации. И оставайтесь в укрытиях!», – сообщил Коваль.

Напомним

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Источник: УНН
Теги: Ровно и Ровенская область, война, война с Россией, обстрелы
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