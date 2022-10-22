Ровенская область: есть попадания вражескими ракетами

КИЕВ. 22 октября. УНН. Председатель Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что в области есть попадания вражескими ракетами, передает УНН.

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«Друзья, есть попадание. Подчеркиваю, не выкладывайте в сеть видео и фото. Ждите официальной информации. И оставайтесь в укрытиях!», – сообщил Коваль.

Напомним

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