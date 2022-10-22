Новости: Война
22 октября 2022, 10:09 • Варвара Крат • 28965
Ровенская область: есть попадания вражескими ракетами
КИЕВ. 22 октября. УНН. Председатель Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что в области есть попадания вражескими ракетами, передает УНН.
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«Друзья, есть попадание. Подчеркиваю, не выкладывайте в сеть видео и фото. Ждите официальной информации. И оставайтесь в укрытиях!», – сообщил Коваль.
Напомним
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Источник: УНН
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