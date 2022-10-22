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В нескольких областях из-за обстрелов ограничено электроснабжение, - Укрэнерго

В нескольких областях из-за обстрелов ограничено электроснабжение, - Укрэнерго

КИЕВ. 22 октября. УНН. В НЭК “Укрэнерго” сообщили, что в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях ввели временное ограничение потребления электроэнергии из-за ракетных атак на электросети, информирует УНН.

Цитата

«Сегодня, 22 октября, утром снова критически увеличилось потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Поэтому Диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужденно отдал команду на временное ограничение потребления в этих регионах. Величина ограничения в настоящее время значительно меньше чем та, что применялась накануне 21 октября. Это необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками», – говорится в сообщении.

Детали

В «Укрэнерго» отметили, что диспетчеры принимают решение о временном ограничении потребителей, если в регионе растет уровень потребления и невозможность доставить больше электроэнергии из-за нанесенных россией разрушений. Но разумное электропотребление и сознательная экономия электроэнергии в часы наибольшей нагрузки сетей (с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00) поможет уменьшить риски принудительных отключений потребителей.

Напомним

Советник министра по вопросам энергетики и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что режим экономии света в Украине надолго, в энергетической системе есть много оборудования, которое быстро и полноценно восстановить не удастся, его изготовление требует времени.

Источник: УНН
Теги: электричество, Укрэнерго, ограничение
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