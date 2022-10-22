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Вчерашняя атака Харькова: пострадало 11 человек, один человек в тяжелом состоянии

Вчерашняя атака Харькова: пострадало 11 человек, один человек в тяжелом состоянии

КИЕВ. 22 октября. УНН. В результате вчерашней атаки врага по Харькову 11 человек получили ранения, 1 — находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Цитата

«За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных удара, предположительно из ЗРК С-300, по объекту промышленной инфраструктуры в городе Харьков примерно в 8:05 и в 10:15. В результате этих двух ударов, по уточненным данным, ранения в целом получили 11 человек. 1 из раненых в тяжелом состоянии, состояние остальных медики оценивают как среднее», – сообщил Синегубов.

Детали

Кроме того, в течение суток враг обстреливал г. Волчанск, пгт Двуречная и другие населенные пункты в Харьковском, Чугуевском, Богодуховском и Купянском районах области. Повреждены частные дома, были пожары.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализированы 45-летний мужчина в Богодуховском районе, 54-летняя женщина в Купянском и 56-летний мужчина в Харьковском районе.

Напомним

Мэр Харькова Игорь Терехов вчера сообщил о "прилетах" в одно из предприятий.

Источник: УНН
Теги: пострадавшие, Харьков и Харьковская область
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