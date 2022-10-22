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Силами ПВО в Киевской области сбита ракета

Силами ПВО в Киевской области сбита ракета

КИЕВ. 22 октября. УНН. Над одним из районов Киевской области Силы ПВО сбили ракету, обломки упали на территорию лесного массива. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.

Цитата

«Ракету оккупантов только что сбили над одним из районов Киевской области. Пострадавших и разрушений нет, обломки упали на территорию лесного массива. Спасибо Силам противовоздушной обороны за отличную работу! Прошу всех во время воздушной тревоги оставаться в укрытиях!» – написал Небытов.

Напомним

В Черновицкой и Львовской областях сообщают о работе ПВО.

Источник: УНН
Теги: ПВО, Киевская область, ракета
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