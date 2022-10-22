Новости: Война
22 октября 2022, 10:44 • Юлия Шрамко • 8310
Луцк: мэр сообщил о "прилетах" в объект энергетики, один человек получил ожоги
КИЕВ. 22 октября. УНН. Луцкий городской голова Игорь Полищук в Telegram сообщил, что рашисты попали по объекту энергетики, один человек получил ожоги, в части города отсутствует электроснабжение, а жителей призывают сделать запас воды. Об этом информирует УНН.
Цитата
"Прилеты в объект энергетики. Отсутствует электроэнергия в части города. Сделайте запасы воды. На месте работают спасатели", – сообщил Полищук.
Он также добавил, что ударной волной поврежден частный дом.
"Ударной волной поврежден частный дом. Одно гражданское лицо получило ожоги. По предварительной информации, погибших нет", - написал Полищук.
Напомним
Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что есть попадания вражескими ракетами в области.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram