Хмельницкая область: зафиксированы "прилеты"

КИЕВ. 22 октября. УНН. Председатель Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий сообщил, что по территории области есть попадания вражескими ракетами и призвал жителей не публиковать место “прилетов”, передает УНН.

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«Есть попадания по Хмельницкой области. Прошу, не публикуйте фото и видео с мест прилетов в соцсетях. Берегите себя и оставайтесь в укрытиях», – написал Гамалий.

Впоследствии глава ОВА добавил, что "враг продолжает ракетный обстрел нашей области".

"До завершения воздушной тревоги, оставайтесь в укрытиях", - подчеркнул Гамалий.

Напомним

Хмельницкий городской совет призвал жителей сделать запас воды, город без света.