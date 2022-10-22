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На Волыни есть прилеты, местами исчез свет и вода, ухудшилась связь - глава ОВА

На Волыни есть прилеты, местами исчез свет и вода, ухудшилась связь - глава ОВА

КИЕВ. 22 октября. УНН. В Волынской области есть вражеские прилеты, в некоторых населенных пунктах местами исчез свет и вода, есть проблемы со связью. Об этом сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко в субботу, 22 октября, в Telegram, пишет УНН.

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"На Волыни есть прилеты. На месте работают все соответствующие службы. В отдельных населенных пунктах местами пропал свет и вода, ухудшилась связь", - отметил Погуляйко.

Он подчеркнул, чтобы люди сохраняли спокойствие. "Сейчас воздушная тревога продолжается. По возможности находитесь в укрытиях. Не распространяйте в соцсетях фото последствий. Больше информации позже", - отметил чиновник.

Дополнение

Луцкий городской голова Игорь Полищук в Telegram сообщил, что рашисты попали по объекту энергетики, один человек получил ожоги, в части города отсутствует электроснабжение, а жителей призывают сделать запас воды.

Источник: УНН
Теги: война, Луцк и Волынь
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