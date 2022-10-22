В ОВА сообщили о пролете ракет над Полтавской областью
КИЕВ. 22 октября. УНН. Председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил о пролете нескольких ракет над областью, пишет УНН.
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«Враг продолжает обстреливать территорию Украины. Мы фиксируем ракеты, которые пролетают над Полтавской областью. Воздушная тревога все еще продолжается. Находитесь в укрытиях! Отнеситесь серьезно к своей безопасности», - сообщил Лунин в своем Telegram-канале.
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Утром в субботу российские оккупанты нанесли ракетные удары по ряду украинских городов. Так, рашисты атаковали Луцк и Хмельницкий. Как сообщают в социальных сетях - в городах частично пропал свет.
В Киевской области сработало ПВО. Глава Киевской ОГА Алексей Кулеба призвал людей находиться в укрытиях.