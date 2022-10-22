Несколько запущенных на Киев ракет сбили в области силы ПВО - Кличко

КИЕВ. 22 октября. УНН. Несколько запущенных врагом на Киев ракет сбили в области силы ПВО, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

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"Несколько ракет, летевших на Киев, сбили в области силы ПВО. Спасибо нашим защитникам!" - написал Кличко.

Он призвал экономить электроэнергию и с пониманием отнестись к ограничениям ее поставок.

Напомним

О том, что в Киевской области работает ПВО, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.