Враг нанес ракетные удары по объекту энергетической инфраструктуры в Одесской области
КИЕВ. 22 октября. УНН. Рашисты утром в субботу нанесли ракетные удары по объекту’энергетической инфраструктуры Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Марченко, пишет УНН.
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«Уважаемые одесситы и жители Одесской области! Сегодня утром враг нанес два ракетных удара по объектам энергетической инфраструктуры Одесской области. Вследствие этого в нескольких населенных пунктах Одесского района нет света», - сообщил глава ОГА.
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Утром субботы российские оккупанты нанесли ракетные удары по ряду украинских городов. Так, рашисты атаковали Луцк и Хмельницкий. Как сообщают в социальных сетях - в городах частично пропал свет.
В Киевской области сработало ПВО. Глава Киевской ОГА Алексей Кулеба призвал людей находиться в укрытиях.