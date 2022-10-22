Кировоградская область: рашисты ударили по энергетическим объектам в двух районах - глава ОВА
КИЕВ. 22 октября. УНН. российские оккупанты утром в субботу нанесли ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Голованевском районах Кировоградской области, сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.
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«Враг нанес ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Голованевском районах. Обращаюсь ко всем предприятиям, особенно к владельцам крупных торговых объектов, сетей, заведений общественного питания, и прошу всех жителей области существенно сократить потребление электроэнергии», - написал Райкович в Telegram-канале.
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Глава ОВА сообщил, что возможны перебои с поставками электроэнергии. Он призвал жителей выключить из розеток все лишние приборы.
«В области уже есть отключения. Отнеситесь с пониманием! И обязательно будьте в укрытиях», - добавил Райкович.
Напомним
Ночью силами противовоздушной обороны уничтожено 10 ударных беспилотников над Николаевской и один над Кировоградской областями.