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Кировоградская область: рашисты ударили по энергетическим объектам в двух районах - глава ОВА

Кировоградская область: рашисты ударили по энергетическим объектам в двух районах - глава ОВА

КИЕВ. 22 октября. УНН. российские оккупанты утром в субботу нанесли ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Голованевском районах Кировоградской области, сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

Цитата

«Враг нанес ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Голованевском районах. Обращаюсь ко всем предприятиям, особенно к владельцам крупных торговых объектов, сетей, заведений общественного питания, и прошу всех жителей области существенно сократить потребление электроэнергии», - написал Райкович в Telegram-канале.

Детали

Глава ОВА сообщил, что возможны перебои с поставками электроэнергии. Он призвал жителей выключить из розеток все лишние приборы.

«В области уже есть отключения. Отнеситесь с пониманием! И обязательно будьте в укрытиях», - добавил Райкович.

Напомним

Ночью силами противовоздушной обороны уничтожено 10 ударных беспилотников над Николаевской и один над Кировоградской областями.

Источник: УНН
Теги: война, Кропивницкий и Кировоградщина
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