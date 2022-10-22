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В результате ракетного удара по Одесской области пострадали три человека - РГА

В результате ракетного удара по Одесской области пострадали три человека - РГА

КИЕВ. 22 октября. УНН. В результате российского ракетного удара по Одесской области утром в субботу пострадали три человека. Об этом сообщает Одесская районная государственная администрация, пишет УНН.

Цитата

«Сегодня утром враг нанес массированный ракетный удар по всей стране. Пострадал и одесский регион. В результате ракетного обстрела произошло попадание двух крылатых ракет в объект критической инфраструктуры одесского района. Трем пострадавшим оказывается медицинская помощь», - сообщили в РГА в Facebook.

Добавим

Рашисты утром в субботу нанесли ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Одесской области.

Вследствие этого в нескольких населенных пунктах Одесского района нет света.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, война
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