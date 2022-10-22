Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
4530

Проект бюджета-2023: 45% расходов будет направлено на оборону

Проект бюджета-2023: 45% расходов будет направлено на оборону

КИЕВ. 22 октября. УНН. Проект бюджета на 2023 год будет выглядеть как бюджет воюющей страны, где почти половина расходов будет направлена на оборону, а треть – на социальную помощь. Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает УНН.

Цитата

«Правки мы внесли не так много на первом чтении и всего на 2,4 миллиарда изменится бюджет. Он будет выглядеть как бюджет страны в военное время, который консолидирует все ресурсы и резервы для победы. 45% расходов идет на оборону, 29% – на социалку, чуть больше 12% – на обслуживание государственного долга. Все остальное – это небольшие программы поддержку бизнеса по восстановлению от последствий агрессии», – сообщил Гетманцев.

Он также добавил, что массированные атаки рашистов на объекты критической инфраструктуры повлияют на проект бюджета не только в следующем году, но и в текущем.

«Я думаю, что это обязательно будет отражено в проекте бюджета, потому что мы имеем 30% разрушенной энергосистемы нашего государства. Бесспорно, обстрелы продолжаются и это скажется на бюджете 22-го года, то есть на текущем. Я думаю, что мы не сможем не принять изменения до конца года уже текущего бюджета, а в следующем бюджете мы ожидаем увеличения фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Там было заложено 19 миллиардов к первому чтению, мы рассчитываем на увеличение этого фонда. Эти деньги также будут направлены на ликвидацию агрессии в отношении энергосистемы нашего государства», – отметил Гетманцев.

Напомним

Национальный банк Украины прогнозирует, что инфляция в 2023 году замедлится до 20,8%, а еще через год достигнет ниже 10%. Именно на уровне 10% она была до начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Источник: УНН
Теги: расходы, Бюджет-2023
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.