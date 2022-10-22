Проект бюджета-2023: 45% расходов будет направлено на оборону

КИЕВ. 22 октября. УНН. Проект бюджета на 2023 год будет выглядеть как бюджет воюющей страны, где почти половина расходов будет направлена на оборону, а треть – на социальную помощь. Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает УНН.

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«Правки мы внесли не так много на первом чтении и всего на 2,4 миллиарда изменится бюджет. Он будет выглядеть как бюджет страны в военное время, который консолидирует все ресурсы и резервы для победы. 45% расходов идет на оборону, 29% – на социалку, чуть больше 12% – на обслуживание государственного долга. Все остальное – это небольшие программы поддержку бизнеса по восстановлению от последствий агрессии», – сообщил Гетманцев.

Он также добавил, что массированные атаки рашистов на объекты критической инфраструктуры повлияют на проект бюджета не только в следующем году, но и в текущем.

«Я думаю, что это обязательно будет отражено в проекте бюджета, потому что мы имеем 30% разрушенной энергосистемы нашего государства. Бесспорно, обстрелы продолжаются и это скажется на бюджете 22-го года, то есть на текущем. Я думаю, что мы не сможем не принять изменения до конца года уже текущего бюджета, а в следующем бюджете мы ожидаем увеличения фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Там было заложено 19 миллиардов к первому чтению, мы рассчитываем на увеличение этого фонда. Эти деньги также будут направлены на ликвидацию агрессии в отношении энергосистемы нашего государства», – отметил Гетманцев.

Напомним

Национальный банк Украины прогнозирует, что инфляция в 2023 году замедлится до 20,8%, а еще через год достигнет ниже 10%. Именно на уровне 10% она была до начала полномасштабного вторжения рф в Украину.