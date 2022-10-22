Новости: Война
22 октября 2022, 11:15 • Юлия Шрамко • 6375
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 67 тысяч
КИЕВ. 22 октября. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 67 070 человек, 2579 танков, 270 самолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.10 ориентировочно составляли:
- личного состава ‒ около 67 070 (+320) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2579 (+6),
- боевых бронированных машин ‒ 5266 (+8),
- артиллерийских систем – 1653 (+5),
- РСЗО – 373 (+1),
- средств ПВО ‒ 189 (+0),
- самолетов – 270 (+1),
- вертолетов – 243 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1341 (+16),
- крылатых ракет ‒ 329 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 4021 (+15),
- специальной техники – 148 (+1).
Дополнение
ВСУ на юге уничтожили 17 российских оккупантов, вражеский танк и миномет.
Источник: УНН
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