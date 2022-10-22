Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 67 тысяч

КИЕВ. 22 октября. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 67 070 человек, 2579 танков, 270 самолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.10 ориентировочно составляли:

личного состава ‒ около 67 070 (+320) человек ликвидировано,

танков ‒ 2579 (+6),

боевых бронированных машин ‒ 5266 (+8),

артиллерийских систем – 1653 (+5),

РСЗО – 373 (+1),

средств ПВО ‒ 189 (+0),

самолетов – 270 (+1),

вертолетов – 243 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1341 (+16),

крылатых ракет ‒ 329 (+0),

кораблей/катеров ‒ 16 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 4021 (+15),

специальной техники – 148 (+1).

Дополнение

ВСУ на юге уничтожили 17 российских оккупантов, вражеский танк и миномет.