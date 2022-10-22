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Из-за утренних атак часть Черкасской области без света

Из-за утренних атак часть Черкасской области без света

КИЕВ. 22 октября. УНН. Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram сообщил, что из-за вражеских атак на Кировоградскую область Уманский и часть Звенигородского районов остались без света, передает УНН.

Цитата

«Сейчас без света Уманский и часть Звенигородского районов. Это аварийное отключение вызвано вражескими атаками на энергообъекты соседней Кировоградской области. Наши энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения. Прежде всего на объектах критической инфраструктуры. Тотально экономим электроэнергию!» – сообщил Табурец.

Напомним

российские оккупанты утром 22 октября нанесли ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Голованевском районах Кировоградской области.

Источник: УНН
Теги: война, Черкассы и Черкасская область
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