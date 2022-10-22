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Облегчает таможенное оформление: Гетманцев призвал предпринимателей использовать таможенный безвиз

Облегчает таможенное оформление: Гетманцев призвал предпринимателей использовать таможенный безвиз

КИЕВ. 22 октября. УНН. Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал предпринимателей пользоваться процедурой таможенного безвиза, тогда и груз не задерживается на украинской границе. Об этом он сообщил в эфире телемарафона, передает УНН.

Цитата

«С 1 октября заработал таможенный безвиз, но я хочу напомнить, что это опционно. То есть, это право предпринимателя применять процедуру, которая облегчает и упрощает таможенное оформление. И попутно хочу призвать участвовать в этой процедуре, пока предприниматели массово не используют эту процедуру.

Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше предпринимателей использовали единый таможенный документ. Чтобы оформлялись, скажем в Днепре, а растамаживались где-то в Лиссабоне, куда направляют свой груз, без задержки на украинской таможне. Призываю всех изучить этот простой инструмент и его применять. Мы не можем заставить людей принудительно использовать единый таможенный документ, я убежден в том, что они сами должны это сделать», – сообщил Гетманцев.

Напомним

1 октября в Украине вступили в силу положения Конвенции о процедуре совместного транзита и для бизнеса открылась возможность международного перемещения товаров с 35 другими странами-участницами по одному транзитному документу. То есть в нашей стране заработал так называемый “таможенный безвиз”.

Источник: УНН
Теги: таможня, таможенный контроль, Безвиз
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