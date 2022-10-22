Ривненская область: вражеский удар пришелся по объектах энергетики, есть перебои со светом и водой - глава ОВА

КИЕВ. 22 октября. УНН. Российские войска утром нанесли ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Ровенской области. Была успешная работа ПВО, но есть и попадания. Вследствие ударов в части Ровенского района нет электроэнергии. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль в субботу, 22 октября, в Telegram, пишет УНН.

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"Сегодня утром враг нанес ракетные удары по Ровенской области. Была успешная работа ПВО, но, к сожалению, некоторые ракеты попали в цель. На данный момент в части Ровенского района отсутствует электропитание", - сообщил Коваль в видеообращении.

Детали

В Telegram Коваль написал также: "Враг нанес ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры области. Повреждены электроподстанции. Жертв нет".

По его словам, службы ГСЧС, Укрэнерго, облэнерго работают над преодолением последствий.

Коваль указал, что "в ближайшее время восстановим подачу света и воды".

"Преодолеем этот вызов, как и предыдущий", - подчеркнул он.