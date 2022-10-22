Над Черниговской и Сумской областями сбили две российские ракеты

КИЕВ. 22 октября. УНН. Над Черниговской и Сумской областями силы противовоздушной обороны и военно-воздушных сил сбили две ракеты врага. Об этом информирует Оперативное командование «Север», пишет УНН.

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«Над Черниговской и Сумской областями сбиты две ракеты», - сообщили в командовании.

Так, по данным оперативного командования, одна из ракет сбита силами ПВО, вторую обезвредили с истребителя.

Напомним

Утром субботы российские оккупанты нанесли ракетные удары по ряду украинских городов.

В Киевской области сработало ПВО. Глава Киевской ОГА Алексей Кулеба призвал людей находиться в укрытиях.