С утра уничтожено уже 18 вражеских крылатых ракет над Украиной - ВС ВСУ

КИЕВ. 22 октября. УНН. С утра уничтожено уже 18 вражеских крылатых ракет над Украиной, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

"22 октября в 7:00 оккупанты осуществили массированный ракетный обстрел территории Украины. Атакованы объекты критической инфраструктуры в различных областях государства", - говорится в сообщении.

Как указано, враг атаковал по меньшей мере десятью самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области. "Выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555). Кроме того, рашисты атаковали с кораблей из акватории Черного моря крылатыми ракетами «Калибр». Всего – 16 пусков", - отметили в ВС ВСУ.

Цитата

"В зонах ответственности воздушного командования "Юг", воздушного командования "Центр", воздушного командования "Запад" ВС ВС Украины авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильно-огневыми группами уничтожено восемнадцать крылатых ракет врага", - сообщили в ВС ВСУ.

В частности, как указано, уничтожено:

13 КР Х-101/Х-555;

5 КР «Калибр».

Дополнение

Российские войска 22 октября ударили ракетами по энергообъектам на западе Украины, масштабы сопоставимы или больше, чем последствия атак на прошлой неделе. В Киеве и 10 областях применены ограничения на энергоснабжение.