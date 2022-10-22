Применение россией ядерного оружия будет "актом враждебности против человечества", — премьер Японии

КИЕВ. 22 октября. УНН. Применение россией ядерного оружия будет рассматриваться как "акт враждебности против человечества". Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, назвав ядерные угрозы российского диктатора владимира путина "глубоко тревожным", пишет УНН со ссылкой на AFP.

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"Поведение россии, которая угрожает применением ядерного оружия, являются серьезной угрозой миру и безопасности международного сообщества и абсолютно неприемлемы", - сказал Кисида, глава единственной страны мира, по которой когда-либо был нанесен удар ядерной бомбой.

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Ожидается, что в мае следующего года Кисида примет лидеров стран "Большой семерки" в Хиросиме, где 6 августа 1945 года была сброшена американская ядерная бомба, в результате чего погибли 140 000 человек, пишет агентство.

Японский город Нагасаки был разрушен тремя днями позже.

Выступая в Австралии в субботу, Кисида сказал, что 77-летний период неприменения ядерного оружия "не должен быть прекращен".

"Если ядерное оружие когда-либо будет использовано, это будет актом вражды против человечества... Международное сообщество никогда не допустит такого акта", - сказал он.

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