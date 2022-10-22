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Враг ночью атаковал Черкасскую область пятью дронами-камикадзе: есть прилеты на объект критической инфраструктуры

Враг ночью атаковал Черкасскую область пятью дронами-камикадзе: есть прилеты на объект критической инфраструктуры

КИЕВ. 22 октября. УНН. В ночь на субботу враг атаковал Черкасскую область 5 дронами-камикадзе, есть прилеты на один из объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.

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«В ночь на субботу враг атаковал Черкасскую область. Предварительно, 5 дронами-камикадзе. Есть прилеты на один из объектов критической инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали», - сообщил Табурец.

Детали

Глава ОВА призвал черкащан не делать никаких фото или видео прилетов.

«Распространяя их, вы собственноручно вредите ВСУ и помогаете врагу. Будьте сознательными! От этого зависит наша безопасность», - добавил он.

Напомним

Ранее Табурец сообщил, что из-за вражеских атак на Кировоградскую область Уманский и часть Звенигородского районов остались без света.

Источник: УНН
Теги: война, Черкассы и Черкасская область
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