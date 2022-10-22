Новости: Война
22 октября 2022, 12:07 • Юлия Шрамко • 10935
В Киевской области снова работает ПВО - глава ОВА
КИЕВ. 22 октября. УНН. В Киевской области снова работают силы ПВО, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram в субботу, 22 октября, пишет УНН.
Цитата
"Киевская область! Третья за сутки воздушная тревога. В области работает ПВО", - написал Кулеба.
Он призвал находиться в укрытиях. "Ничего не фотографируем!" - подчеркнул глава ОВА.
Ранее
Несколько запущенных врагом на Киев ракет сбили в области силы ПВО.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram