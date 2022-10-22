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В Киевской области снова работает ПВО - глава ОВА

В Киевской области снова работает ПВО - глава ОВА

КИЕВ. 22 октября. УНН. В Киевской области снова работают силы ПВО, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram в субботу, 22 октября, пишет УНН.

Цитата

"Киевская область! Третья за сутки воздушная тревога. В области работает ПВО", - написал Кулеба.

Он призвал находиться в укрытиях. "Ничего не фотографируем!" - подчеркнул глава ОВА.

Ранее

Несколько запущенных врагом на Киев ракет сбили в области силы ПВО.

Источник: УНН
Теги: Киевская область, война
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