В Киевской области снова работает ПВО - глава ОВА

КИЕВ. 22 октября. УНН. В Киевской области снова работают силы ПВО, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram в субботу, 22 октября, пишет УНН.

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"Киевская область! Третья за сутки воздушная тревога. В области работает ПВО", - написал Кулеба.

Он призвал находиться в укрытиях. "Ничего не фотографируем!" - подчеркнул глава ОВА.

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Несколько запущенных врагом на Киев ракет сбили в области силы ПВО.