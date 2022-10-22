Волынь: враг попал в объекты энергетической инфраструктуры - глава ОВА

КИЕВ. 22 октября. УНН. Российские оккупанты попали в объекты энергетической инфраструктуры на Волыни. Кроме того, от ударной волны и обломков ракеты повреждено частное жилье, есть один пострадавший человек. Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко, пишет УНН.

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«Сегодня утром Волынская область подверглась ракетным ударам. Есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры», - сообщил Погуляйко.

Детали

По его словам, пожарные, спасатели, экстренные службы сразу выехали на места для ликвидации последствий. Сейчас коммунальные службы работают над восстановлением электроснабжения в области. Вводятся все необходимые стабилизационные меры.

«В областном центре от ударной волны и обломков ракеты повреждено частное жилье. Один человек был травмирован. Пожар на месте ликвидирован подразделениями ГСЧС», - отметил глава ОВА.

Он призвал всех сохранять спокойствие, не распространять информацию, которой может воспользоваться враг.

Напомним

В субботу враг ударил по Волынской области, в некоторых населенных пунктах местами исчезло свет и вода, есть проблемы со связью.