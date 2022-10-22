В Луцке начали восстанавливать водоснабжение - мэр

КИЕВ. 22 октября. УНН. Луцкий городской голова Игорь Полищук в Telegram сообщил о возобновлении работы всех насосных станций в городе, поэтому в течение часа должно быть восстановлено водоснабжение, передает УНН.

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«Работа всех главных насосных станций и артезианских скважин восстановлена. Ориентировочно через час будет восстановлено водоснабжение всюду, кроме квартир в многоквартирных домах, которые находятся выше 4-5 этажа. В этих квартирах вода появится, когда будет восстановлено электроснабжение, ведь не работают подъемные станции», – сообщил Полищук.

Напомним

Луцкий городской голова Игорь Полищук в Telegram сообщил, что рашисты попали по объекту энергетики, один человек получил ожоги, в части города отсутствовало электроснабжение.