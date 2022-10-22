В Украине полностью запретили деятельность 12 пророссийских партий - СБУ

КИЕВ. 22 октября. УНН. Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины запретил деятельность «Социалистической партии», которая стала 12-й запрещенной в стране пророссийской политсилой. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

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«На днях Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу «Социалистической партии Украины» и, таким образом, окончательно запретил ее деятельность в нашей стране. Отныне в Украине полностью запрещена деятельность уже 12 пророссийских политсил», – говорится в сообщении.

Детали

Решение о запрете функционирования «Социалистической партии Украины» принято на основании указа Президента и решения СНБО, напомнили в спецслужбе. В их основе – доказательства деструктивной деятельности партии, собранные в рамках реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности, добавили в ведомстве.

Как отметили в СБУ, речь идет прежде всего о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики россии как на уровне руководства, так и «обычных» членов этого партийного объединения.

Таким образом, как сообщается, эта политическая сила пополнила список запрещенных ранее пророссийских политических партий, среди которых: «Оппозиционный блок», «Социалисты», партия «Справедливости и развития», «Наши», «Государство», «Блок Владимира Сальдо», «Левая оппозиция», «Партия Шария», «Союз левых сил», «Оппозиционная платформа – За жизнь» и «Прогрессивная социалистическая партия Украины».

В ходе следственно-оперативных действий, как указано, доказано, что "представители этих политических сил принимали непосредственное участие в установлении оккупационного режима на захваченных рф территориях Украины и организации и проведении на этих территориях фейковых "референдумов".

С начала широкомасштабного вторжения рф по фактам деятельности их функционеров следователи СБУ:

▪️ начали более 80 досудебных расследований, в том числе в отношении депутатов советов разного уровня;

▪️ в рамках этих производств объявили 37 подозрений.

Отдельные фигуранты этих производств скрываются от правосудия, в том числе на территории рф, добавили в спецслужбе.

Напомним

В Днепропетровской области Службой безопасности Украины разоблачены коллаборационисты на антиукраинской агитации и поддержке действий российских оккупантов.