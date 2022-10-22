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Донецкая область: враг ночью обстрелял населенные пункты вдоль всей линии фронта

Донецкая область: враг ночью обстрелял населенные пункты вдоль всей линии фронта

КИЕВ. 22 октября. УНН. Этой ночью россияне продолжали обстреливать область вдоль всей линии соприкосновения в Донецкой области, от Угледарской до Лиманской громады. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.

Детали

На Волновахском направлении под обстрелами Новоукраинка — повреждены 2 дома. Также россияне били по окрестностям Угледара и Павловки — без жертв, сообщил глава ОВА.

На Донецком направлении, по данным Кириленко, без жертв, но есть разрушения. В Кураховской громаде повреждена высоковольтная сеть — пгт Острое остается без электричества. Авдеевка подверглась одиночным обстрелам ночью и массированным артобстрелам утром: были прилеты в районе АКХЗ и автобазы. Объемы ущерба устанавливаются.

На Горловском направлении, по словам главы ОВА, громко было на станции Майорск Светлодарской громады — без жертв.

На Лисичанском направлении, отметил Кириленко, продолжаются массированные обстрелы Торского и Заречного в Лиманской громаде. Количество пострадавших и объемы разрушений устанавливаются.

Дополнение

За 21 октября российские оккупанты убили трех мирных жителей Донецкой области, еще 10 человек получили ранения.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война
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