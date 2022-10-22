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Из-за утренних атак некоторые поезда задерживаются в пути - УЗ

Из-за утренних атак некоторые поезда задерживаются в пути - УЗ

КИЕВ. 22 октября. УНН. Из-за утренних атак армии рф есть обесточивание, некоторые пассажирские поезда задерживаются в пути, сообщили в Укрзализныце, пишет УНН.

Цитата

"В связи с вражеской атакой энергетической инфраструктуры субботним утром, некоторые участки остаются обесточенными, поэтому поезда следуют под резервными тепловозами", - отметили в УЗ.

Как сообщается, "из 55 поездов", которые были в пути по состоянию на 10:30, с задержкой на полчаса следовали рейсы:

  • №81 Киев — Ужгород;
  • №1 Харьков — Ивано-Франковск;
  • №119 Запорожье — Львов;
  • №755 Киев — Луцк.

Детали

В компании напомнили, что во время тревоги посадка и высадка на вокзалах осуществляются через подземные переходы при их наличии, пассажиры ожидают в укрытиях. В случае опоздания на рейс из-за тревоги, разрешается посадка с тем же билетом на следующий поезд в том же направлении. "Как всегда, ни одного отмененного рейса", - добавили в УЗ.

Дополнение

Российские войска сегодня ударили ракетами по энергообъектам на западе Украины, масштабы сопоставимы или даже больше последствий атак на прошлой неделе. В Киеве и 10 областях применены ограничения энергоснабжения, сообщили в Укрэнерго.

Источник: УНН
Теги: Укрзализныця, поезд, война
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