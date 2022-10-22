ПВО сбила пять ракет на юге, есть попадания по 4 объектам критической инфраструктуры - ОК "Юг"

КИЕВ. 22 октября. УНН. Силы противовоздушной обороны сбили четыре ракеты типа «Калибр» над Одесской областью и одну – над Николаевской областью. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook, пишет УНН.

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«Утром враг совершил массированный удар из акватории Черного моря высокоточными ракетами "Калибр" по объектам критической инфраструктуры Украины. В южных регионах поражено 4 таких объекта», - сообщили в ОК.

Детали

По информации командования, поражено по одному объекту в Одесской и Кировоградский областях, 2 - в Николаевской.

"В Одесской области 3 человека ранены", отмечают в ОК, по другим объектам подробности уточняются.

«Силами противовоздушной обороны во время этой атаки 4 крылатых ракеты сбиты над Одесской областью, 1 - над Николаевской», - проинформировали в командовании.

Напомним

Рашисты утром в субботу нанесли ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Одесской области. Вследствие этого в нескольких населенных пунктах Одесского района нет света.