Волынь снова атаковал враг, есть повторный прилет по энергообъекту - глава ОВА
КИЕВ. 22 октября. УНН. Волынскую область сегодня снова атаковали российские войска, есть повторный прилет по энергообъекту, сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Враг снова атаковал Волынь. Повторный прилет по объекту энергетической инфраструктуры. Предварительно – пострадавших нет", - отметил Погуляйко.
Детали
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Сейчас работают все соответствующие службы, добавил глава ОВА.
Он призвал волынян не публиковать и не распространять фото и видеоматериалы в соцсетях.
Ранее
Российские оккупанты попали в объекты энергетической инфраструктуры на Волыни. Кроме того, от ударной волны и обломков ракеты повреждено частное жилье, есть один пострадавший человек.