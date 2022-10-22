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Волынь снова атаковал враг, есть повторный прилет по энергообъекту - глава ОВА

Волынь снова атаковал враг, есть повторный прилет по энергообъекту - глава ОВА

КИЕВ. 22 октября. УНН. Волынскую область сегодня снова атаковали российские войска, есть повторный прилет по энергообъекту, сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Враг снова атаковал Волынь. Повторный прилет по объекту энергетической инфраструктуры. Предварительно – пострадавших нет", - отметил Погуляйко.

Детали

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Сейчас работают все соответствующие службы, добавил глава ОВА.

Он призвал волынян не публиковать и не распространять фото и видеоматериалы в соцсетях.

Ранее

Российские оккупанты попали в объекты энергетической инфраструктуры на Волыни. Кроме того, от ударной волны и обломков ракеты повреждено частное жилье, есть один пострадавший человек.

Источник: УНН
Теги: война, Луцк и Волынь
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