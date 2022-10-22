У российских "мобиков" на Донбассе началась паника, умоляют родных вытащить их с войны - перехват СБУ

КИЕВ. 22 октября. УНН. Служба безопасности Украины обнародовала подборку перехваченных разговоров мобилизованных рашистов, которые сейчас находятся в Донецкой области. Они звонят родным, умоляя вытащить их с войны любой ценой. Об этом информирует УНН.

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«Зая, слышишь, звони родителям! Звони Ваниной жене, нах*й… Поднимайте вопрос опять на уровне Богомаза (губернатор брянской области рф - ред.). Нас всех на передок, нах*й, отправляют! Там около 40 тыс. ВСУшников стоит... Из взвода, что был, который вышел - 3 выживших осталось. Нас опять в самую пи*ду кидают, нах*й. Наше командование оху*ло просто», – жалуется жене один из захватчиков.

Другой – призывает не ограничиваться чиновниками местного уровня и обращаться к президенту рф, который развязал эту войну: «Какого х*я нас отправляют, если мы должны сидеть в обороне?!!! Там дох*я 200-х, 300-х, нах*й… поднимите вопрос помощнику президента или кому там...».

Напомним

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало разговор российского захватчика с женой. Она ему рассказала правду об укомплектовании мобилизованных российских военнослужащих, заявив, что россияне должны самостоятельно покупать бронежилеты.