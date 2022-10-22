Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
24405

У российских "мобиков" на Донбассе началась паника, умоляют родных вытащить их с войны - перехват СБУ

У российских "мобиков" на Донбассе началась паника, умоляют родных вытащить их с войны - перехват СБУ

КИЕВ. 22 октября. УНН. Служба безопасности Украины обнародовала подборку перехваченных разговоров мобилизованных рашистов, которые сейчас находятся в Донецкой области. Они звонят родным, умоляя вытащить их с войны любой ценой. Об этом информирует УНН.

Цитата

«Зая, слышишь, звони родителям! Звони Ваниной жене, нах*й… Поднимайте вопрос опять на уровне Богомаза (губернатор брянской области рф - ред.). Нас всех на передок, нах*й, отправляют! Там около 40 тыс. ВСУшников стоит... Из взвода, что был, который вышел - 3 выживших осталось. Нас опять в самую пи*ду кидают, нах*й. Наше командование оху*ло просто», – жалуется жене один из захватчиков.

Другой – призывает не ограничиваться чиновниками местного уровня и обращаться к президенту рф, который развязал эту войну: «Какого х*я нас отправляют, если мы должны сидеть в обороне?!!! Там дох*я 200-х, 300-х, нах*й… поднимите вопрос помощнику президента или кому там...».

Напомним

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало разговор российского захватчика с женой. Она ему рассказала правду об укомплектовании мобилизованных российских военнослужащих, заявив, что россияне должны самостоятельно покупать бронежилеты.

Источник: УНН
Теги: СБУ, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.