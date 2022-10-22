В Херсонской области "отминусовали" еще один российский ударный вертолет

КИЕВ. 22 октября. УНН. В Херсонской области сегодня сбили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", сообщили в службе связи’связей с общественностью воздушного командования "Юг", пишет УНН.

Цитата

"22 октября, около 12:00 часов, в Бериславском районе Херсонской области подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52", - говорится в сообщении.

Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 67 070 человек, 2579 танков, 270 самолетов и сотен единиц военной техники.