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Новости: Война
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В Херсонской области "отминусовали" еще один российский ударный вертолет

В Херсонской области "отминусовали" еще один российский ударный вертолет

КИЕВ. 22 октября. УНН. В Херсонской области сегодня сбили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", сообщили в службе связи’связей с общественностью воздушного командования "Юг", пишет УНН.

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"22 октября, около 12:00 часов, в Бериславском районе Херсонской области подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52", - говорится в сообщении.

Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 67 070 человек, 2579 танков, 270 самолетов и сотен единиц военной техники.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
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