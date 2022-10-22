Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8490

Кулеба после рашистских ударов призвал западных лидеров не медлить с ПВО для Украины

Кулеба после рашистских ударов призвал западных лидеров не медлить с ПВО для Украины

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 22 июня. УНН. После российских утренних ударов по объектам энергетической инфраструктуры министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников не медлить с предоставлением Украине систем противовоздушной обороны, пишет УНН.

Цитата

«Суббота в Украине начинается со шквала российских ракет, нацеленных на критически важную гражданскую инфраструктуру. Часть мы перехватили, остальные поразили цели. ПВО спасает жизни. В столицах не должно быть ни минуты промедления в принятии решения о системах ПВО для Украины», - написал министр в своем Twitter.

Напомним

С утра уничтожено 18 вражеских крылатых ракет над Украиной.

Источник: УНН
Теги: война, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.