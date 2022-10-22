Новости: Политика
22 октября 2022, 13:19 • Саша Картер • 8490
Кулеба после рашистских ударов призвал западных лидеров не медлить с ПВО для Украины
Дмитрий Кулеба
КИЕВ. 22 июня. УНН. После российских утренних ударов по объектам энергетической инфраструктуры министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников не медлить с предоставлением Украине систем противовоздушной обороны, пишет УНН.
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«Суббота в Украине начинается со шквала российских ракет, нацеленных на критически важную гражданскую инфраструктуру. Часть мы перехватили, остальные поразили цели. ПВО спасает жизни. В столицах не должно быть ни минуты промедления в принятии решения о системах ПВО для Украины», - написал министр в своем Twitter.
Напомним
С утра уничтожено 18 вражеских крылатых ракет над Украиной.
Источник: УНН
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