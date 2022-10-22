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На западе уничтожили семь российских крылатых ракет - ВК "Запад"

На западе уничтожили семь российских крылатых ракет - ВК "Запад"

КИЕВ. 22 октября. УНН. В воздушном командовании "Запад" сообщили, что российские оккупанты атаковали западные области Украины крылатыми ракетами, в зоне их ответственности сегодня было уничтожено семь вражеских ракет, пишет УНН.

Цитата

"В зоне ответственности воздушного командования "Запад" авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильно-огневыми группами соединения уничтожено семь крылатых ракет врага", - сообщили в командовании.

Детали

В ВК "Запад" отметили, что враг применил высокоточные ракеты воздушного базирования. "Вероятно, Х-101, Х-555, выпущенных из стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95. Запуск осуществлен с нескольких направлений рф. Гражданская инфраструктура - цель утренней ракетной атаки российского агрессора", - указали в командовании.

Напомним

С утра уничтожено 18 вражеских крылатых ракет над Украиной.

Источник: УНН
Теги: война, Воздушные силы ВСУ
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