Компартия Китая утвердила единоличное верховное лидерство Си Цзиньпина

КИЕВ. 22 октября. УНН. Нынешний глава Китая Си Цзиньпин еще больше цементирует свою власть, утверждено его единоличное верховное лидерство в партии и государстве на ХХ съезде Коммунистической партии КНР. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

На съезде были утверждены две поправки к партийной конституции, целью которых является усиление статуса генерального секретаря Си Цзиньпина в партии.

Первой поправкой устанавливается «статус Си Цзиньпина как ядра Центрального комитета КПК и всей партии», а его видение «социализма с китайской спецификой для новой эры» становится руководством к действию для всех членов партии. Вторая поправка обязывает партийцев защищать «статус генерального секретаря Си Цзиньпина как «ядра» КПК» и «защищать руководство партии».

Такими изменениями Си Цзиньпин фактически приравнен к вождям КПК Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину, что наделяет нынешнего лидера беспрецедентным за последние 50 лет истории Китая объёмом полномочий.

"69-летний Си готовится получить третий пятилетний срок на посту генерального секретаря партии, нарушив прецедент и укрепив свою позицию самого влиятельного правителя Китая со времен Мао Цзэдуна, лидера-основателя Народной Республики", - пишет издание.

Также на съезде избран Центральный комитет КПК в составе около 300 человек, который завтра проведет свой первый пленум и завершит формирование партийного руководства на следующие пять лет избранием нового Политбюро, его Постоянного комитета, семи человек и Генерального секретаря партии. Вероятно, что на следующие пять лет пост главы КПК сохранит Си Цзиньпин.

Напомним

Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что якобы ничего не знает о российской атаке дронов-камикадзе на Киев 17 октября и призвал стороны быть "сдержанными".