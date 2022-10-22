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Компартия Китая утвердила единоличное верховное лидерство Си Цзиньпина

Компартия Китая утвердила единоличное верховное лидерство Си Цзиньпина

Си Цзиньпин

КИЕВ. 22 октября. УНН. Нынешний глава Китая Си Цзиньпин еще больше цементирует свою власть, утверждено его единоличное верховное лидерство в партии и государстве на ХХ съезде Коммунистической партии КНР. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

На съезде были утверждены две поправки к партийной конституции, целью которых является усиление статуса генерального секретаря Си Цзиньпина в партии.

Первой поправкой устанавливается «статус Си Цзиньпина как ядра Центрального комитета КПК и всей партии», а его видение «социализма с китайской спецификой для новой эры» становится руководством к действию для всех членов партии. Вторая поправка обязывает партийцев защищать «статус генерального секретаря Си Цзиньпина как «ядра» КПК» и «защищать руководство партии».

Такими изменениями Си Цзиньпин фактически приравнен к вождям КПК Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину, что наделяет нынешнего лидера беспрецедентным за последние 50 лет истории Китая объёмом полномочий.

"69-летний Си готовится получить третий пятилетний срок на посту генерального секретаря партии, нарушив прецедент и укрепив свою позицию самого влиятельного правителя Китая со времен Мао Цзэдуна, лидера-основателя Народной Республики", - пишет издание.

Также на съезде избран Центральный комитет КПК в составе около 300 человек, который завтра проведет свой первый пленум и завершит формирование партийного руководства на следующие пять лет избранием нового Политбюро, его Постоянного комитета, семи человек и Генерального секретаря партии. Вероятно, что на следующие пять лет пост главы КПК сохранит Си Цзиньпин.

Напомним

Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что якобы ничего не знает о российской атаке дронов-камикадзе на Киев 17 октября и призвал стороны быть "сдержанными".

Источник: УНН
Теги: Китай
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