Хмельницкая область: были прилеты, в двух районах исчез свет - глава ОВА

КИЕВ. 22 октября. УНН. Российские войска сегодня нанесли удары по объектам Хмельницкой области, силы ПВО сбили несколько ракет. После атак исчез свет в двух районах. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в субботу, 22 октября, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня во время воздушной тревоги враг нанес удары по объектам нашей области. Силы ПВО тоже отработали несколько ракет. Есть прилеты в Хмельницком и Шепетовском районах. В результате атак отсутствует электроснабжение в этих районах. По предварительной информации, травмированных и погибших лиц нет", - сообщил Гамалий.

Детали

В свою очередь, Хмельницкий городской голова Александр Симчишин в Facebook сообщил, что "во время массированного ракетного обстрела, по сути очередного террористического акта рашистов, был прилет в один из объектов критической инфраструктуры. Пострадавших нет. В нескольких жилых домах повреждены окна".

Глава ОВА отметил, что работы по восстановлению электроснабжения начинают сразу после завершения сигнала "тревога".

А Симчишин позже уточнил: "Предварительно прогнозируем восстановление аварийного режима питания в течение дня. Сначала запитывается критическая инфраструктура, далее постепенно население. После аварийной запитки с электроэнергией будут перебои, ведь прилеты были и в других регионах".

Он также отметил, что частичное восстановление водоснабжения и работы канализационного хозяйства прогнозируют в течение дня. Медицинские учреждения работают на автономном питании, электротранспорт, пока, не работает, добавил мэр Хмельницкого.

Напомним

Российские войска сегодня ударили ракетами по энергообъектам на западе Украины, масштабы сопоставимы или даже больше последствий атак на прошлой неделе. В Киеве и 10 областях применены ограничения энергоснабжения, сообщили в Укрэнерго.