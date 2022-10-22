В часть Ровно вернули свет - глава ОВА

КИЕВ. 22 октября. УНН. В часть Ровно после утренних атак врага вернули электроснабжение, сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль в Telegram в субботу, 22 октября, пишет УНН.

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"Сейчас уже восстановлено электроснабжение в части Ровно. Также, завезли воду в железнодорожную, детскую областную и городскую больницы", - сообщил Коваль.

Детали

Мэр Ровно Александр Третяк в Telegram подчеркнул, что сейчас делают все возможное, чтобы быстрее подать электрическую энергию.

"Энергоснабжение восстановлено: от ул. Д. Галицкого до ул. Энергетиков; микрорайон "Юбилейный": Вербовая, Макарова, Кн. Острожского", - написал Третяк.

Напомним

Российские войска утром нанесли ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Ровенской области. Была успешная работа ПВО, но есть и попадания. В результате ударов в части Ровенского района не стало электроэнергии.