Волынь: мэр Ковеля предупредил, что в жилом секторе несколько дней может не быть света

КИЕВ. 22 октября. УНН. В Волынской области мэр Ковеля Игорь Чайка в Facebook сообщил, после вражеской атаки на регион, что сейчас идет работа над восстановлением электроснабжения на объектах критической инфраструктуры, но жилой сектор может на несколько дней остаться без света, пишет УНН.

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"Из хорошего. По предварительной информации, обошлось без пострадавших! (...) Работаем над восстановлением электроснабжения на объектах критической инфраструктуры. Но должен предупредить, что жилой сектор, возможно, несколько дней будет без света", - сообщил мэр Ковеля.

Детали

Также он отметил, что в связи с отсутствием электроснабжения в городе не будут работать учебные заведения: школы и детсады.

Также мэр Ковеля указал, что у жителей города с 14:00 до 15:00 будет возможность запастись водой. "Также просьба временно ограничить пользование канализацией", - добавил чиновник.

Дополнение

Волынскую область сегодня дважды атаковали российские войска, был повторный прилет по энергообъекту.