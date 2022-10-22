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Из-за смерти ректора университета Гринченко открыли производство: предварительная версия - самоубийство

Из-за смерти ректора университета Гринченко открыли производство: предварительная версия - самоубийство

КИЕВ. 22 октября. УНН. Предварительная версия причины смерти ректора Киевского университета им. Гринченко Виктора Огневюка – самоубийство с использованием огнестрельного оружия. Об этом сообщила журналисту УНН пресс-секретарь ГУНП в Киевской области Ирина Прянишникова.

Цитата

"Предварительная версия – самоубийство с использованием огнестрельного оружия. Сейчас тело находится в морге, ожидается судебно-медицинская экспертиза. Начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, с пометкой “самоубийство”, – сообщила пресс-секретарь.

Напомним

В возрасте 63 лет умер ректор Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктор Огневюк.

Источник: УНН
Теги: Киев, самоубийство, ректор, Киевская область, университеты
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