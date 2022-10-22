Из-за утренних атак без света жители в семи областях - ОП

КИЕВ. 22 октября. УНН. Из-за утренних атак российский войск на энергетическую инфраструктуру Украины без электроснабжения остались жители в семи областях, больше всего - в Хмельницкой области, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в субботу, 22 октября, в Telegram, пишет УНН.

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"Очередная дерзкая атака оккупантов на нашу инфраструктуру. Враг продолжает бить по энергетическим объектам в разных областях нашей страны. По состоянию на сейчас в результате ракетных ударов в Хмельницкой области отключено 672 000 абонентов, в Николаевской - 188 400, в Волынской области - 102 000, в Черкасской - 242 000, в Ровенской - 174 790, в Кировоградской - 61 913 и Одесской - 10 500", - сообщил Тимошенко.

Детали

Он напомнил, что всего силами ПВО уничтожено 18 ракет.

"Специалисты сразу начинают ремонтные работы на местах поражения! Свет будет! Не забывайте об экономии!" - подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Дополнение

Российские войска сегодня ударили ракетами по энергообъектам на западе Украины, масштабы сопоставимы или даже больше последствий атак на прошлой неделе. В Киеве и 10 областях применены ограничения энергоснабжения, сообщили в Укрэнерго.