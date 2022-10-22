Первая женщина-премьер Италии: Мелони официально принесла присягу главы правительства

КИЕВ. 22 октября. УНН. Лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони официально приняла присягу главы правительства Италии, став первой женщиной-премьер-министром страны, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.

Детали

Как сообщается, новое правительство принесло присягу, и Джорджа Мелони стала первой женщиной-премьером Италии.

После церемонии в официальной резиденции президентов Италии, расположенной на Квиринальском холме в Риме, премьер-министр и все министры позировали для традиционного фото с главой государства. Затем был короткий обмен приветствиями с Президентом Республики в зеркальном зале.

Команда Джорджи Мелони состоит из 24 министров, шесть из которых - женщины.

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Мелони уже поздравили ряд европейских политиков. В частности, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter: "Поздравляю Джорджу Мелони с ее назначением премьер-министром Италии, первой женщиной на этом посту. Я рассчитываю и надеюсь на конструктивное сотрудничество с новым правительством в решении вызовов, с которыми мы сталкиваемся вместе". Председатель Евросовета Шарль Мишель отметил: "Поздравляю Джорджу Мелони. Давайте работать вместе на благо Италии и ЕС". Председатель Европарламента Роберта Мецола указала: "Поздравляю Джорджу Мелони. Европа сталкивается с огромными вызовами. Мы помогаем нашим гражданам и поддерживаем Украину, оставаясь едиными и решительными. Европе нужна Италия. Вместе мы преодолеем все трудности".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также поздравил правительство Мелони: "Отличный день для правых в ЕС".