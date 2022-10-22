Из-за войны в Черном море могло погибнуть до 50 тысяч дельфинов - исследователь

КИЕВ. 22 октября. УНН. С начала полномасштабного вторжения в Черном море из-за военных кораблей россиян могло погибнуть уже примерно 50 тысяч дельфинов. Об этом на брифинге сообщил начальник научно-исследовательского отдела Национального природоохранного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев, передает УНН.

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«Мы подсчитали 2,5 тысячи погибших дельфинов. Но мы общались с экспертами из США, и есть публикации, утверждающие, что если гибнут дельфины, только максимум 5% море или океан выбрасывает на берег. Другие просто тонут. Поэтому, учитывая эти обстоятельства, мы оцениваем, что примерно 50 тысяч особей погибло во время войны. Наибольшее количество дельфинов погибло именно тогда, когда было много надводных и подводных лодок, когда произошла деоккупация Змеиного. Это и стало главной причиной гибели дельфинов», – сообщил Русев.

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