Атакованный вражескими ракетами объект энергетики в Луцке фактически уничтожен - мэр

КИЕВ. 22 октября. УНН. Атакованный тремя вражескими ракетами объект энергетики в Луцке фактически уничтожен, на данный момент восстановлению не подлежит, сообщил мэр города Игорь Полищук в Telegram, пишет УНН.

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"Повреждения объекта энергетики, по которому было осуществлено попадание, критические. Фактически он уничтожен. Сейчас его восстановление невозможно. По предварительной информации, попадание было осуществлено тремя ракетами Х-101", - написал Полищук.

Ранее

Российские оккупанты утром попали в объекты энергетической инфраструктуры на Волыни. Затем повторно атаковали объект энергетики.

Кроме того, от ударной волны и обломков ракеты повреждено частное жилье, есть один пострадавший человек.