Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
9360

Атакованный вражескими ракетами объект энергетики в Луцке фактически уничтожен - мэр

Атакованный вражескими ракетами объект энергетики в Луцке фактически уничтожен - мэр

КИЕВ. 22 октября. УНН. Атакованный тремя вражескими ракетами объект энергетики в Луцке фактически уничтожен, на данный момент восстановлению не подлежит, сообщил мэр города Игорь Полищук в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Повреждения объекта энергетики, по которому было осуществлено попадание, критические. Фактически он уничтожен. Сейчас его восстановление невозможно. По предварительной информации, попадание было осуществлено тремя ракетами Х-101", - написал Полищук.

Ранее

Российские оккупанты утром попали в объекты энергетической инфраструктуры на Волыни. Затем повторно атаковали объект энергетики.

Кроме того, от ударной волны и обломков ракеты повреждено частное жилье, есть один пострадавший человек.

Источник: УНН
Теги: война, Луцк и Волынь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.